USD (Alış - Satış) : 6,43 - 6,45 EURO (Alış - Satış) : 7,09 - 7,10

Dün iyileşen rektör yaşadıklarını anlattı!

Rektör Sondan Durukanoğlu Feyiz, iyileştikten sonra çektiği video ile öğrencilerine ve gençlere seslenerek, evde kalın çağrısı yaptı.

Güncel / 28 Mart 2020 Cumartesi 20:30
Dün iyileşen rektör yaşadıklarını anlattı!
Video için tıklayın

Kendisine, eşine ve 22 yaşındaki oğluna korona teşhisi konulan ve hastalığı yenen Kadir Has Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Sondan Durukanoğlu Feyiz, bir video çekerek yaşadıklarını anlattı.

"Bu hastalığı yenerek dün taburcu edildim"

Feyiz paylaştığı videoda, "13 Mart'ta yüksek ateş ve aşırı titremeyle hastaneye başvurdum. O gün test yaptırdım ve evde karantina altına aldım kendimi. Test sonucu 18 Mart gece 02,30'da bana pozitif olarak bildirildi. 03:30'da Haseki'ye kaldırıldım, hemen tedaviye başlanıldı ve bu hastalığı yenerek dün taburcu edildim." dedi.

"Lütfen yuvanızda kalın"

Dün, taburcu olduğunu belirten Feyiz, öğrencilerine ve vatandaşlara hitap ettiği videosunda evde kalın çağrısı yaptı.

Feyiz videoyu, "Sevgili gençler, sevgili öğrencilerim insanlık çok büyük bir trajedi içinde. Sizler bu hastalığı anlamadan geçiriyorsunuz. Oğlumda hastalığın emaresi bile yok. Bu sizi çok büyük bir hastalığı yayma potansiyeline dönüştürüyor. Sizlerden ricam lütfen, lütfen yuvanızda kalın." sözleriyle tamamladı.

KarantinaKadir Has ÜniversitesiYüksek Ateş

loading...

YAZARLARTAMAMI
TÜRKER AKINCI

ODA TV DOSYASI BÖLÜM 2

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ÖLEN MÜSLÜMANSA ÖLÜM ÖNEMSİZ!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

“EY AVRUPA ARADIĞINIZ ADAM BENİM!”

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı