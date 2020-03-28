DSÖ koronavirüs semptomlarını tespit eden uygulama geliştirdi

Dünya geneline yayılan ve pek çok ülkede hayatı durma noktasına getiren koronavirüs salgını ile yanlış bilgiler de yayılmaya devam ederken Dünya Sağlık Örgütü'nden dev bir hamle geldi. Webtekno'nun aktardığı bir habere göre, Dünya Sağlık Örgütü, pandemi haline gelen koronavirüs salgını ile ilgili yanlış bilgilerin yayılmasını önlemek amacıyla doğru ve kesin bilgileri içerecek bir mobil uygulama geliştirmeye hazırlanıyor.



'Koronavirüs semptomlarının tespiti için yardımcı olabilecek'



Dünya Sağlık Örgütü, geliştirilecek olan bu uygulama ile insanları koronavirüs salgınına karşı doğru bir şekilde bilinçlendirmeyi hedefliyor. Yanlış bilgilerin yayılmasını engelleyecek olan 'MyHealth(Benim Sağlığım)' isimli uygulama, koronavirüsten korunabilmek için uygulanması gereken tedbirleri de 'Kendini Koru' ve 'Seyehat Tavsiyeleri' olarak ikiye ayıracak. Ayrıca uygulama, insanların koronavirüs semptomları gösterip göstermediğine yardımcı olabilecek ve insanlara bulundukları konuma göre uyarı bildirimleri gönderebilecek.



Uygulamanın 30 Mart tarihinde yayınlanması bekleniyor.