Bilim Kurulu'ndan uyarı:30 yaşında sigara içen...

Sağlık Bakanlığı Bilim Kurulu Üyesi Profesör Doktor Yeşim Taşova; sadece 65 yaş üstü kişilerin deği 50 yaşında kronik rahatsızlığı olanlarda, 30 yaşlarında sigara içip akciğerlerine zarar verenlerde de risk olduğunu belirtti. Son dakika haberine göre; insanların eldivenle dolaşmasını da son yanlış bulduğunu ifade eden Prof. Dr. Taşova; virüsün 26 derecede ve nemli ortamlarda yaşamadığını, hava sıcaklıkları arttıkça Adana, Mersin gibi illerde virüsün kırılacağını beklediklerini söyledi.



Tüm dünyayı etkisi altına alan Korona virüs nedeniyle 27 binden fazla insan hayatını kaybetti. Türkiye'de ise son rakamlara göre 5 bin 698 kişide virüs tespit edildi. Devlet virüsün yayılmaması için ciddi önlemler alırken Sağlık Bakanlığı tarafından korona virüs için birçok branştan öğretim üyesinin bir araya getirilmesiyle oluşturulan bilim kurulu da en kritik kararların alınmasında yol gösterici oluyor.



Korona virüs Bilim Kurulu Üyesi ve Çukurova Üniversitesi Tıp Fakültesi Balcalı Hastanesi Enfeksiyon Hastalıkları ve Klinik Mikrobiyoloji Ana Bilim Dalı Başkanı Prof. Dr. Yeşim Taşova, yeni tip korona virüs (Covid-19) hakkında açıklamalarda bulundu.



SİGARA İÇENLER VE KRONİK HASTALIĞI OLANLAR DİKKAT!



Önceki yıllarda dünya geneli yaşanan 'Sars' ve 'Mers' virüslerine göre korona virüsün daha hızlı yayıldığına dikkat çeken Taşova, mutasyona uğramış virüsün sigara içen, kronik rahatsızlığı bulunan ve yaşlı olan kişilere daha çok zarar verdiğini söyleyerek, 'Hiçbir şekilde vücut bağışıklık sistemi bu virüsü tanımıyor. Tanımadığı için de bu hastalıklar görülebiliyor. Sigara içenler, ekstra başka bir hastalığı olanlar daha fazla etkilendi. Hipertansiyon daha önceden bu tarz bir hastalıkta risk faktörü olarak alınmıyordu ama bu hastalık ile birlikte önemli bir risk faktörü olarak anılmaya başlandı. Şeker hastalığı da yine aynı şekilde o biraz daha risk faktörüydü önceki hastalıklarda ama bu hastalıkta riski üst seviyelere çıktı. Sigara içenler özellikle böyle oldu' diye konuştu.



ELDİVEN YERİNE EL HİJYENİ UYGULANMALI



Vatandaşların maske takmasının doğru olduğunu ancak eldiven kullanımında yanlışlar yapıldığını vurgulayan Prof. Dr. Yeşim Taşova, daha sonra şu ifadeleri kaydetti:



'Korunma önlemlerinde 2 temel korunma yolu ön plana çıktı. Birincisi sosyal mesafeyi korumak diğeriyse sık sık el yıkamak. Hasta insanların maske takması gerekiyor. Özellikle risk faktörü olan kişilerin maske takmasını önerebiliriz. Ortalıkla insanlar eldivenle dolaşıyor bunu son derece yanlış buluyorum. Eldiven ile insanlar kendisini koruduğunu sanıyor ama kendisini de korumuyor her yere dokunup el hijyenini ihmal ediyor. Eliniz ney ise eldivende o oluyor. Her yere dokunup sonra maskesini veya saçını düzeltiyor. O yüzden eldiven yerine el hijyeninin uygulanması son derece önemli.'

