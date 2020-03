Bağışıklık sistemini güçlendiren besinlere, korona virüsü sayesinde hiç olmadığımız kadar ihtiyaç duyuyoruz. Vücudu tüm hastalıklara karşı koruyacak en etkin ilaç güçlü bağışıklık sistemidir. Her hastalıktan olduğu gibi korona virüsten korunmak içinde yapılması gereken şey bağışıklığı güçlendiren yiyecekler tüketmek ve sağlığınızı korumaya çalışmak olacaktır. Peki, bağışıklık sistemi nasıl güçlenir? Özellikle doğal bağışıklık güçlendirici besinler tüketmek ve gerekli hijyen tedbirlerine uymak gerekir.



BAĞIŞIKLIK SİSTEMİNİ GÜÇLENDİREN YİYECEK VE İÇECEKLER



Gün içerisinde 2 – 2,5 litre su tüketimi mevsim fark etmeksizin vücudun temel ihtiyaçları arasındadır. Özellikle bağışıklık sistemini güçlendirmek için su tüketimi azalmamalıdır.



Probiyotik etki barındıran yoğurt, kefir ve turşu bağırsaktaki flora yapısını geliştirerek bağışıklık sistemini güçlendirir. Düzenli şekilde tüketilen probitoyik gıdalar hastalıkların oluşumunu engeller ve hastalıklarla savaşa destek olur.



Bağışıklık sistemini güçlendiren yiyecekler arasında özellikle soğuk deniz balıkları gelir. Omega 3 içeren balıklar, kanser dahil birçok hastalığa karşı savaşır. Bağışıklık sistemini geliştiren soğuk deniz balıkları muhakkak haftada 2 kez tüketilmeli.



Düzenli ve sağlıklı bir uyku düzeni de bağışıklık sisteminin güçlenmesi için gereklidir. Bir yetişkinin günde en az 8 saat uyuması gerekir.



Günlük protein ihtiyacınızı karşılamak bağışıklık sistemini güçlendirmek için önemlidir. Et, yumurta gibi besinleri günlük beslenmeniz içerisinde bulundurun.



Yemeklerin vazgeçilmezi sarımsak, içerdiği ‘allicin' ile güçlü bir antioksidan ve bağışıklık güçlendiricidir. Hastalık oluşumunu engelleyen sarımsağı çiğ veya pişmiş olarak tüketebilirsiniz.



Hızlı ve sağlıksız kilo verdiren şok diyetler, bağışıklık sisteminiz için olumsuz etkenlerdir.



Özellikle C vitamini barındıran meyve ve sebze tüketimini arttırmak bağışıklık güçlendirici takviyeler arasındadır. Ceviz, badem, maydanoz, kuşburnu, yeşil biber, portakal, kivi, mandalin, çilek, enginar, greyfurt, zeytin yağı, havuç, ıspanak, brokoli, domates, bal kabağı gibi önemli vitamin ve mineral kaynağı olan besinler özellikle gün içerisinde muhakkak bir miktar tüketilmeli.



Ana öğünler dışında ara öğünlerde muhakkak bağışıklık sisteminizi güçlendirecek kuru yemişler tüketmeye özen gösterin.



Yulaf, çok sık bilinmese de doğal bağışıklık güçlendiricidir. Soğuk algınlığından kansere kadar birçok rahatsızlığın tedavisinde etkin rol oynayabilecek güçte olan yulafı muhakkak öğünlerinizde bulundurmalısınız.



Bağışıklık sistemini güçlendiren yiyecekler arasında en bilineni zencefildir. Taze zencefil; demir, magnezyum, lif, C vitamini, B6 vitamini, potasyum ve kalsiyum içerir. Çayını yaparak veya taze zencefili çiğneyerek tüketebilirsiniz.



Fazla şeker tüketmek bağırsak florasını bozduğu için bağışıklık sistemini zayıf hale getirir. Bu yüzden şeker ve şekerli besinleri azaltmanız bağışıklık sisteminizi güçlendirecek bir hareket olacaktır.



Bağışıklık sistemini güçlendiren içeceklerin başında yeşil çay bulunur. Günde 2-3 fincan yeşil çay tüketmek bağışıklığı güçlendirdiği gibi kalbi ve böbrekleri de güçlendirir. Aynı zamanda kan şekerini dengeler.



Hareketsiz bir yaşam sürmekte bağışıklık sistemini zayıflatan nedenler arasındadır. Bu yüzden yaşa ve fiziki koşullara göre günde yarım saatte olsa egzersiz yapmak bağışıklığı güçlendirecektir.