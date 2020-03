17 kişi daha hayatını kaybetti!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle ölenlerin sayısının 92'ye, toplam vaka sayısının ise 5 bin 698 olduğunu açıkladı.



Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Koronavirüs Bilim Kurulu Toplantısı sonrası basın mensuplarına açıklamalarda bulundu. Koronavirüs tedavisi gören 42 hastanın iyileşerek taburcu olduğunu belirten Bakan Koca, son 24 saatte 7 bin 533 test yapıldığını, 2 bin 69 pozitif vaka tespit ettiklerini ifade etti. Bakan Koca, 'Toplam vaka sayısı 5 bin 698'e, Bugün kaybettiğimiz 17 kişiyle can kaybımız 92'yi buldu' dedi.



'BAZI İLLERDE VAKA SAYILARI FAZLA'



İllerdeki vaka sayılarıyla ilgili konuşan Bakan Koca, 'Bütün illerde ne kadar vaka olduğunu biliyoruz, bazı illerde vaka sayılarının fazla olduğunu biliyoruz' dedi.







Bakan Koca, konuşmasını şu şekilde sürdürdü:



Bugünlerde bütün dikkatler corona ile ilgili haberlerde. Yaşadığımız günler, örneğini bildiğimiz günler değildir. Ölüm ve salgın isimleri geldi. 10 Mart'tan bu yana Türkiye'de birçok şey değişti. Asla diğer ülkelerle aynı durumda değiliz. Oradaki sonuçların kısa sürede ortaya çıktığını akılda tutmalıyız. Türkiye elinden gelen her şeyi yaptı.



'TEMAS KESİLDİĞİNDE VİRÜSÜN ÖNÜ KESİLİYOR'



Bugün şartlar çok farklı. Önceki tedbirler şu an sadece avantaj fazlası değil. Biz 10 Mart'tan öncesine dönemeyiz. Önümüzdeki günler kesinlikle farklı olacak. Bu hastalık dünyada hayatı değiştirecek kabiliyete sahip. Hayat tarzımızda geçici bir değişikliğe gitmek gerekli. Temas kesildiğinde virüsün önü kesiliyor. Tedbirler aslında basit. Hastalığın yayılmasını engelleyecek şartları sağlamak ve onlara uymak zorundayız.



'SOSYAL HAREKETLİLİK EN ALT DÜZEYE İNMELİDİR'



Bugün Kurulumuzda en önemli toplantımızı yaptık. Dünyada başarı göstermiş faaliyetleri inceledik. Hastalığı bulunduğu sınırlan içinde tecrit edelim. Sosyal hareketlilik en alt düzeye inmelidir, buna göre düzenlemelidir. İnsanlar bunun için daha az karşılaşmalıdır.



'ARTIK YENİ BİR MÜCADELE YÖNTEMİ HAYATA GEÇİYOR'



Sokakta geçirilecek zamanın kısıtlanması en önemli konu olmuştur. Virüsün yayılımını önlemek, virüsün yayıldığı yerleri sınırlandırmak. Bunun için hareketliliği olabildiğince azaltmak. Virüsün şehirden şehre taşınmasına set çekmek. Bu yaklaşım belkide şehirlerin izole edilmesi gibi düşünebilmesi gerekir. Artık yeni bir mücadele yöntemi hayata geçiyor. Hastalığın önünü keseceğine inanıyorum. Cumhurbaşkanımıza yeni kararları arz ettim.



'ÜCRET VEREREK TEST YAPTIRMAYIN'



Biz testlerle ilgili hiç bir vatandaşımızın ücret vererek yaptırmaması gerektiğini söyledik. Testlerin nerelerde yapılması gerektiği iznini de bakanlık olarak veriyoruz. İzin olmayan yerde test yapılması uygun değil. Çünkü pozitif çıkarsa bizim hemen o hastaya ulaşmamız gerekiyor. Şahısların veya özel bir kuruluş kendi başına kit alarak bunu test ediyor olması asla kabul ettiğimiz bir durum değil bunun için gereken yapılacaktır. Her geçen gün testler için talebin arttığını biliyoruz.