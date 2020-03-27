USD (Alış - Satış) : 6,43 - 6,45 EURO (Alış - Satış) : 7,09 - 7,10

Virüse yakalanan Burak Akkul...

Çok Gezenti programının sunucusu Burak Akkul, nihayet korona virüsünü yendiğini açıkladı.

Yaşam / 27 Mart 2020 Cuma 15:12
Virüse yakalanan Burak Akkul...

Eşi Seda Akkul ile Çok Gezenti isimli bir program yapan sunucu Burak Akkul, yurt dışından döndükten sonra corona virüs nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi gören Akkul'dan haber geldi.

Burak Akkul'un 5 semptomdan 4'ünün iyileştiği sadece bir belirtinin kaldığı onun da bu süre içinde kaybolacağı öğrenildi. Tedavisinde yeni gelen ilaçların kullanıldığı bilgisine ulaşılan Burak Akkul, virüsü yendi.

loading...

YAZARLARTAMAMI
TÜRKER AKINCI

ODA TV DOSYASI BÖLÜM 2

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ÖLEN MÜSLÜMANSA ÖLÜM ÖNEMSİZ!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

“EY AVRUPA ARADIĞINIZ ADAM BENİM!”

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı