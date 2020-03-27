Virüse yakalanan Burak Akkul...

Eşi Seda Akkul ile Çok Gezenti isimli bir program yapan sunucu Burak Akkul, yurt dışından döndükten sonra corona virüs nedeniyle hastaneye kaldırıldı. Yoğun bakımda tedavi gören Akkul'dan haber geldi.



Burak Akkul'un 5 semptomdan 4'ünün iyileştiği sadece bir belirtinin kaldığı onun da bu süre içinde kaybolacağı öğrenildi. Tedavisinde yeni gelen ilaçların kullanıldığı bilgisine ulaşılan Burak Akkul, virüsü yendi.