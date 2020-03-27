Vali ilindeki vaka sayısını açıkladı!

Zonguldak Valisi Erdoğan Bektaş, beraberinde İl Sağlık Müdürü Dr. Ertuğrul Güner ve Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan ile birlikte basın toplantısı düzenlendi.



Toplantının başında gazetecilerin sosyal mesafelerine dikkat çeken Vali Bektaş, oturma düzeninin aralıklarla olmasını istedi. Bektaş, 'Bu işin şakası yok' diye sözlerini sürdürdü.



'Vak'a öykülerinde tespit ettiğimiz tek bağlantı İstanbul gözüküyor'



Vali Bektaş, kentteki korona virüs testi pozitif çıkanların İstanbul temaslı olduğuna dikkat çekti. Bektaş, 'Bizim vak'alarda tespit ettiğimiz vak'a öykülerinde tespit ettiğimiz tek bağlantı İstanbul gözüküyor. Yurt dışı, Umreci şu bu değil. Almancı, İtalyancı değil. Dolayısıyla İstanbul kaynaklı gidiş gelişlere herkesin dikkatli olmasını istiyoruz. Belki bu konuda bakanlığımız bizden eğer isterse daha ileri tedbirleri getireceğiz. Gelecek, fakat şimdilik bu kadarını söyleyeyim. Vak'alarımızın ortak paydası bir İstanbul bağlantısı var' dedi.



'Bu riskten korunmuş hiçbir sokak, cadde, mahalle, semt yok'



Vali Erdoğan Bektaş, korona virüsten korunmanın önemine dikkat çekti. Bektaş, 'Bugün itibariyle 22 pozitif vak'amız var. Bu gün bir hastamızı kaybettik. 62 yaşındaki bir kadın. Aynı zamanda yüksek tansiyon, şeker ve astım hastası bir hastamızı bu gün kaybettik. Pozitif tanısı olan bir hastamızı bu gün kaybettik. Varmış gibi davranacağız. Her nokta her sokak, her mahallede bu risk var mı yok mu? Bu kadar net söylüyoruz. Daha nasıl söyleyebiliriz. Bu riskle beraber yaşıyoruz. Biz şimdi 22 vak'a tespit ettik. Zonguldak'ta bütün mevcut korona virüs kapmış hasta sayısı 22'midir. Herkes biliyor ki değil. Biz 22'sini tespit ettik. Biz hepsini tespit ettik diyebilir miyiz ki? Bizim tespit ettiklerimizin 22'si pozitif çıktı. Bunu diyebiliriz. Bu bize ne kadar ışık tutabilir, biraz tutar. Ama bırakın ışık tutması gereken kurumlara ışık tutsun. Biz hepimiz asıl üzerimize düşen şeyin üzerine yoğunlaşmalıyız. Böyle bir risk var. İçimizde. Bundan korunmuş hiç kimse hiçbir sokak, mahalle, semt yok. Tedbirlerimizi ona göre almak zorundayız. Herkes kendi OHAL'ini ilan etmeli' şeklinde konuştu.



Sıfır tavizle 65 yaş üstü ve kronik hastaları evlerde tutacaklarını aktaran Bektaş, '100 kapasiteli yoğun bakımın kapısında bin, üç bin hastanın beklediğini düşünün. O zaman nelere katlanmak zorunda olacağımızı hesaplayın. Sıfır tavizle biz 65 yaş üstünü ve kronik hastalarımızı evlerde tutacağız. Tutmalıyız' şeklinde sözlerini tamamladı.



'Bu sürecin tek ilacı evde kalmak'



Zonguldak Belediye Başkanı Dr. Ömer Selim Alan da sosyal medyada sokağa çıkan İtalyan Belediye Başkanlarına atıfta bulunarak 'İtalyan belediye başkanlarını görüyorsunuz. İsyanlarını görüyorsunuz. Onlar gibi yapmak istiyorum ama tutuyorum kendimi. Bir evladınız olarak kardeşiniz olarak belediye başkanı, hekim olarak rica ediyorum. Evde kalın. Bu süreci başka türlü atlatamayız. Bunun tek ilacı bu. Çok zorunlu haller halinde dışarı çıkmayın. Çıktığınız zaman da tedbirlere riayet edelim' dedi.



Evde kalınması tedbirlerine uyulmasını isteyen Sağlık Müdürü Ertuğrul Güner de 'Çin'de nasıl davrandıysa bizde öyle davranmıyor. Değiştiriyor kendini. Ben gencim bana bir şey olmaz demeyin. Gençlerde de hasarlara yol açabiliyor. İyileştiğiniz zaman ciğerlerinizde de kalıcı hasara neden olabiliyor' şeklinde ifade etti.



Kaynak : İHA

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