Türkiye'den koronavirüs aşısı açıklaması!

Sanayi ve Teknolaji Bakanı Mustafa Varank, gündeme dair açıklamalarda bulundu.



A Haber'e konuk olan Sanayi ve Teknolaji Bakanı Mustafa Varank'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:



Aşı çalışmaları hangi aşamada?



Çalışıyoruz, hedefimiz 9 ay gibi sürede netice almak. Alt platform çok yoğun bir şekilde çalışıyor. AR-GE bütçemizin tamamını bu iş için kullanmaya hazırız.



Yerli solunum cihazı



Bu cihazları üretebilmemiz bizim açımızdan çok stratejik. Seri üretim için uluslararası bir firmamız ile görüştük. Seri üretim için Arçelik çalışmalara başladı.



Hedefimiz 15 Nisan itibariyle teslim etmeye başlamak.