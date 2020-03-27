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Türkiye'den koronavirüs aşısı açıklaması!

Sanayi ve Teknolaji Bakanı Mustafa Varank, gündemin merak edilen sorusu "Aşı çalışmaları hangi aşamada?" yanıt verdi.

Sağlık / 27 Mart 2020 Cuma 12:52
Türkiye'den koronavirüs aşısı açıklaması!

Sanayi ve Teknolaji Bakanı Mustafa Varank, gündeme dair açıklamalarda bulundu.

A Haber'e konuk olan Sanayi ve Teknolaji Bakanı Mustafa Varank'ın açıklamalarından öne çıkan satır başları:

Aşı çalışmaları hangi aşamada?

Çalışıyoruz, hedefimiz 9 ay gibi sürede netice almak. Alt platform çok yoğun bir şekilde çalışıyor. AR-GE bütçemizin tamamını bu iş için kullanmaya hazırız.

Yerli solunum cihazı

Bu cihazları üretebilmemiz bizim açımızdan çok stratejik. Seri üretim için uluslararası bir firmamız ile görüştük. Seri üretim için Arçelik çalışmalara başladı.

Hedefimiz 15 Nisan itibariyle teslim etmeye başlamak.

Mustafa VarankArçelikUluslararası

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