Türk girişimcinin Bmoji uygulaması dünyayı sardı

Amerika'da yaşayan ve mesajlaşma çılgınlığı fark eden genç girişimci Emir Bahadır, hayata geçirdiği “Bmoji” uygulamasıyla mesajlaşmayı farklı bir boyuta taşıdı. Kullanıcılara kendi kişisel özelliklerini yansıtan emoji'ler yaratma imkanı sunan bu uygulama, tüm dünyada ilgi gördü.

Teknoloji şirketi ‘The Bmoji' ile iletişime geçerek kişisel Bmoji'lerini yaptıran ünlü isimler arasında kimler yok ki... Adriana Lima, Beyonce, David Beckham, Rihanna, Selena Gomez gibi dünya starlarının yanı sıra İngiliz kraliyet ailesinden Prenses Beatrice ve Prenses Eugenie Sarah Ferguson da bu çılgınlığın içinde.



Türkiye'den ise Kıvanç Tatlıtuğ, Gülşen, Haluk Bilginer, Özge Ulusoy, Deniz Akkaya, Yalın, Eda Taşpınar, Melisa Tapan ve Feryal Gülman, Bmoji'si olan isimler.



Emlak ve finans şirketiyle Amerika'da büyük başarı yakalayan Emir Bahadır, Bmoji'yi önce kendisi için yapmış, çevresinden büyük ilgi görmesi üzerine de işi profesyonel hale getirmiş. Bmoji'de sevinç, kızgınlık, şaşırma gibi genel ifadelerin yanı sıra kişiye özel ifadeler de yer alıyor.



Beren Saat, Adriana Lima, Haluk Bilginer, Rihanna, Prenses Beatrica, Eda Taşpınar, Özge Ulusoy, Beyonce ve Gülşen uygulamayı kullanan ünlüler arasında

