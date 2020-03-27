TRT'deki 3’te 3 Tarih programında bomba Ayasofya ayrıntısı

TRT 1'de ekranlara gelen bilgi yarışması 3'te 3 Tarih'in dün akşam yayılan bölümüne 'Ayasofya' detayı damga vurdu.



Pelin Çift'in sunucu koltuğunda oturduğu Prof. Dr. Tufan Gündüz'ün ise tarih danışmanlığı yaptığı progama katılan yarışmacıya, 'İstanbul'da bulunan ibadethanelerden hangisi daha eski bir tarihte inşa edilmiştir?' sorusunu yöneltildi.



YARIŞMAYA DAMGA VURAN AYRINTI



Süleymaniye Camii ve Sultanahmet Camii'nin bulunduğu şıklarda doğru cevap olan Ayasofya Camii'de ise dikkatlerden kaçmadı.



Fatih Sultan Mehmed'in İstanbul'un fethiyle kiliseden camiye dönüştülen Ayasofya, tek parti döneminde müze haline getirilmişti. Şuanda müze olarak kullanılan Ayasofya'nın yarışmadaki şıklarda Ayasofya Camii olarak geçmesi duyarlı müslümanların büyük beğenisini aldı.