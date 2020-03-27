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TRT'deki 3’te 3 Tarih programında bomba Ayasofya ayrıntısı

TRT 1’de yayınlanan bilgi yarışması "3’te 3 Tarih" programında yarışmacıya sorulan sorudaki 'Ayasyofya' detayı dikkat çekti. Soruda resmi adı Ayasofya Müzesi olarak kullanılan tarihi yapının, cami olarak tanımlanmaması tepki çekti.

Güncel / 27 Mart 2020 Cuma 17:37
TRT'deki 3’te 3 Tarih programında bomba Ayasofya ayrıntısı

TRT 1'de ekranlara gelen bilgi yarışması 3'te 3 Tarih'in dün akşam yayılan bölümüne 'Ayasofya' detayı damga vurdu.

Pelin Çift'in sunucu koltuğunda oturduğu Prof. Dr. Tufan Gündüz'ün ise tarih danışmanlığı yaptığı progama katılan yarışmacıya, 'İstanbul'da bulunan ibadethanelerden hangisi daha eski bir tarihte inşa edilmiştir?' sorusunu yöneltildi.

YARIŞMAYA DAMGA VURAN AYRINTI 

Süleymaniye Camii ve Sultanahmet Camii'nin bulunduğu şıklarda doğru cevap olan Ayasofya Camii'de ise dikkatlerden kaçmadı.

Fatih Sultan Mehmed'in İstanbul'un fethiyle kiliseden camiye dönüştülen Ayasofya, tek parti döneminde müze haline getirilmişti. Şuanda müze olarak kullanılan Ayasofya'nın yarışmadaki şıklarda Ayasofya Camii olarak geçmesi duyarlı müslümanların büyük beğenisini aldı.

Sultanahmet CamiiCamiiAyasofyaBilgi Yarışması

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