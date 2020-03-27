USD (Alış - Satış) : 6,43 - 6,45 EURO (Alış - Satış) : 7,09 - 7,10

THY’nin New York seferleri iptal edildi!

Türk Hava Yolları Genel Müdürü Bilal Ekşi, virüs vakası 81 bin 996'ya ulaşan ABD'nin New York hattındaki seferlerinin iptal edildiğini sosyal medya hesabından açıkladı.

Güncel / 27 Mart 2020 Cuma 00:44
THY’nin New York seferleri iptal edildi!

ABD, yapılan yeni testler ve bulunan yeni vakalarla birlikte 81 bin 996 vakaya ulaşarak corona virüsünün ilk çıktığı Çin'i geride bıraktı ve dünyada en çok virüs vakasının görüldüğü ülke konumuna geldi.

THY'NİN NEW YORK SEFERLERİ İPTAL

THY Genel Müdürü Bilal Ekşi, Twitter hesabından New York hattının iptal edildiğini açıkladı.

Ekşi, şu ifadeleri kullandı:

* 27 Mart 2020 saat 23.59 (TSİ) itibarıyla 17 Nisan 2020 tarihine kadar sadece sınırlı dış hatta seferler devam edecek olup; bu hatlar için güncel durumu aşağıdaki adresten takip ediniz.

* Buna göre New York hattı iptal edilmiştir.




TwitterNew York

loading...

YAZARLARTAMAMI
TÜRKER AKINCI

ODA TV DOSYASI BÖLÜM 2

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ÖLEN MÜSLÜMANSA ÖLÜM ÖNEMSİZ!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

“EY AVRUPA ARADIĞINIZ ADAM BENİM!”

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı