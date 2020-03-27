Survivor'da 'O' ismi diskalifiye etti!

Survivor'da kim diskalifiye oldu? İşte son oyunda diskalifiye olan isim.TV8'de ekranlara gelen 'Survivor 2020'de birleşme partisine kısa süre kala sıcak gelişmeler yaşanıyor. Acun Ilıcalı, sosyal medya hesabından yaptığı paylaşım ile gönüllüler takımından diskalifiye olan yarışmacıyı ve bu ismin yerine ünlüler takımından bir kişinin transfer olacağını duyurdu. Gönüllüler takımında dizinden sakatlığı bulunan Meryem Kasap'ın, yapılan değerlendirmeler ve yarışmacının kararı ile diskalifiye olduğu açıklandı. Instagram hesabından haberi paylaşan Acun Ilıcalı, Meryem'in diskalifiye olması nedeniyle ünlüler takımından gönüllülere bir yarışmacının transfer edileceğini belirtti.Acun Ilıcalı'nın bu kararı açıklamasının ardıdan Evrim Keklik büyük bir üzüntü yaşadı.Corona virüs salgını nedeniyle tüm dünyada uçuşların büyük ölçüde iptal olmasıyla birlikte yarışmanın çekildiği Dominik'e de Türkiye'den gidiş gelişler durdurulmuştu. Acun Ilıcalı, uçuş yasağı nedeniyle adaya yeni bir yarışmacı gelemeyeceği ise iki takım arasındaki dengenin ancak birbirinden transfer ile sağlanabileceğini duyurmuştu.



DAHA ÖNCE KİMLER DİSKALİFİYE OLMUŞTU?



Bu sezon dört kez sakatlık ve diskalifiye nedeniyle birçok yarışmacı Survivor'a veda etmişti. Şaziye İvegin Üner ve Uğur Pektaş, sakatlıkları yüzünden yarışı çok erken bırakmak zorunda kalmıştı. Bu gelişmenin şoku yaşanırken, ünlülerin yeni yarışmacısı Erman Altıkardeş ve gönüllüler takımından Fatma Günaydın da diskalifiye olmuştu.



GÖNÜLLÜLER TAKIMINA KİM GİDECEK?



Meryem'in diskalifiye olması sonrası gözler ünlüler takımına çevrildi. Ünlülerden karşı tarafa bir kişinin transfer olacağını belirten Acun Ilcalı, hangi yarışmacının karşı takıma geçeceğini henüz açıklamadı.









