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Sürpriz koronavirüs kararı! Halka dağıtacaklar

İngiltere korona virüs ile mücadele için evde yapılabilecek hızlı korona virüs tanı testlerini halka dağıtacağını duyurdu.

Dünya / 27 Mart 2020 Cuma 09:23
Sürpriz koronavirüs kararı! Halka dağıtacaklar

İngiltere Kamu Sağlığı Kurumu (Public Health England, PHE) Direktörü, koronavirüs için yeni 15 dakikalık evde test kitlerinin önümüzdeki günlerde Britanya halkına sunulacağını söyledi.

Önümüzdeki hafta kadar yakın bir zaman içinde, binlerce test Boots gibi eczane zincirlerinde satılacak ya da semptomları hissederek kendilerini gönüllü olarak tecrit eden insanlara Amazon tarafından ulaştırılacak.

PHE'nin Ulusal Enfeksiyon Servisi Direktörü Profesör Sharon Peacock, bilim ve teknoloji komitesindeki parlamenterlere, testlerin onay aldıktan sonra “topluma dağıtılacağını” söyledi.

Sağlık Bakanı Matt Hancock salı günü hükümetin milyonlarca test aldığını ve milyonlarcasının da siparişini vermek üzere olduğunu söyledi.

Antikor testinde parmaktan alınan bir damla kan, hamilelik testine benzeyen bir alette analiz ediliyor. Fakat test, Kovid-19'un bir insana daha önce bulaşıp bulaşmadığını haber veriyor, halen virüse sahip olup olmadığını değil.

Test, enfeksiyonun erken aşamalarında ortaya çıkan IGM antikorlarını ve vücudun virüse yanıtı sırasında artan IGG antikorlarını tespit ediyor.

Peacock parlamenterlere verdiği cevapta, testlerin haftalar veya aylar içinde değil, “kesinlikle” günler içinde erişilebilir olacağını söyledi.

PEACOCK, ŞU İFADELERİ KULLANDI: 

Birkaç milyon test kullanmak için satın alındı. Bunlar yepyeni ürünler. Yaptıklarını iddia ettiği işleri gerçekleştirdiklerinden emin olmalıyız.

Bu hafta test edildikten sonra, testlerin ilk partisi de geldiğinde topluma dağıtılacaklar.

Şu anda, yalnızca hastaneye kabul edilen hastalar rutin Kovid-19 testine tabi tutuluyor. Günde 5 binle 6 bin arasında kişi test ediliyor fakat hükümet bu sayıyı dört hafta içinde günde 25 bin teste çıkarmayı planlıyor.

Yeni antikor testleri, Dünya Sağlık Örgütü'nün (DSÖ) hükümetleri teşvik ettiği şeyi, 'test, test, test' yapmayı, Birleşik Krallık'ın yapmasına yardımcı olabilir.

DSÖ Genel Direktörü Tedros Adhanom Ghebreyesus, “Kimin enfekte olduğunu bilmeden bu salgını durduramayız' demişti.

Peacock, antikor testlerinin Avrupa ve Güneydoğu Asya'dan da sipariş edildiğini söyledi.

“Bu işte yalnız değiliz” diye ekledi.

KoronavirüsProfesörDünya Sağlık ÖrgütüHükümetİngiltere

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