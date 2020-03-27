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Sıtma Tedavisinde Başvurulan Klorokinin Kovid-19'A Karşı Kullanımına İzin

Fransa'da sıtma tedavisinde başvurulan klorokinin yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı kullanılmasına izin verildi.

Sağlık / 27 Mart 2020 Cuma 00:21
Sıtma Tedavisinde Başvurulan Klorokinin Kovid-19'A Karşı Kullanımına İzin

Resmi Gazete'de yayımlanan Başbakanlık Kararnamesi'nde, klorokinin Kovid-19'un tedavisinde doktor kontrolünde kullanabileceği belirtildi.

Ülkede, Kovid-19'un tedavisinde klorokinin kullanımını en çok savunanlardan Marsilya'daki Akdeniz Enfeksiyon Enstitüsü Genel Direktörü Prof. Dr. Didier Raoult, Twitter'dan yaptığı açıklamada, bu karardan dolayı Sağlık Bakanı Olivier Veran'a teşekkürlerini iletti.

Fransız hükümeti, klorokinin ihracatını yasakladı.

KULLANANLARIN YÜZDE 75'İ İYİLEŞTİ

Dr. Raoult, klorokini yeni tip koronavirüse yakalanan 24 kişide test etmiş, hastaların yüzde 75'i de iyileşmişti.

Fransız ilaç şirketi Sanofi tarafından yapılan açıklamada, klorokinin 300 bin dozunun virüse karşı kullanılacak aşının geliştirilmesine katkıda bulunacağı belirtilmişti.



Kaynak : AA

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