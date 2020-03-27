Salgını aylar önceden bilmişti! Yine uyardı

Tahminleriyle özellikle sosyal medyada sıkça gündeme gelen Astrolog Ömer Döşer, katıldığı bir programda koronavirüs salgınının geldiğini aylar önceden söylemişti.



Döşer geçtiğimiz akşam Beyaz Tv'nin sevilen programlarından Ne Var Ne Yok'a konuk oldu. Türker Akıncı'nın moderatörlüğünü yaptığı programda Ünlü Astrolog, yıldız haritaları üzerinden çarpıcı açıklamalarda bulundu.



Astrolog Döşer, yıldız haritalarının 2020'de yeni bir dünya düzeni kurulacağının altını çizdiğini ifade ederek, Nisan ayının çok kritik olduğunu söyledi.



Döşer, insanları önümüzdeki günlerde virüs salgını azalsada tedbiri elden bırakmamaları konusunda uyararak, 'Özellikle Çin de Korona ile ilgili bir iyimserlik oluş ama hemen arkadasından Hanta virüs geldi. Daha hala onlar da dikkatli olmaları gereken bir durumdalar. Biz de nisan ayında koronavirüs azaldı diye sokaklara çıkabiliriz ama dikkatli olmakta fayda var. Ben de özgürlüğüme düşkün bir insanım ama akılcı ve mantıklı olmak gerekir. Sadece kendini değil başkalarını da düşünmek gerekir. Tıp ve sağlık alanında güzel gelişmeler var ama gerçekçi olmak gerekirse, hemen rahatlamamak gerekir' dedi.