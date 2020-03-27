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Rize'de sokak ortasında kan donduran anlar!

Rize'de sokak ortasında yaşanan dehşet kan dondurdu. Bir kadın boşandığı eski kocası tarafından sokak ortasında silahla vurularak ağır yaralandı.

Güncel / 27 Mart 2020 Cuma 17:35
Rize'de sokak ortasında kan donduran anlar!

Rize şehir merkezi Cumhuriyet Caddesi üzerinde bir dükkandan çıkan H.K. boşandığı eşi A.R.H. tarafından silahla vuruldu.

Sokak ortasında silahla vurularak ağır şekilde yaralanan kadın olay yerine gelen 112 acil servis ekipleri tarafından yapılan ilk müdahalenin ardından Rize Devlet Hastanesine kaldırıldı.

Eski eşini silahla vurarak ağır şekilde yaralayan A.R.H. ise kaçmaya çalışırken, olay yerindeki polis ekipleri tarafından yakalandı. Olayla ilgili inceleme sürüyor.

Polis EkipleriCumhuriyet112 Acil Servis

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