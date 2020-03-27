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Medya devine virüs sıçradı!

Korona virüsü salgını hız kesmeden devam ediyor. Virüse rağmen çalışmaya devam eden medya mensupları arasında da yayılmaya başlayan korona virüsü bu kez Demirören Medya Grubu'na sıçradı

Güncel / 27 Mart 2020 Cuma 09:41
Medya devine virüs sıçradı!

Türkiye'de etkisini artıran koronavirüs TRT'nin ardından bu kez Demirören Medya Grubu'na da sıçradı.

Demirören Medya Center'ın stüdyo bölümünde çalışan bir bayan güvenlik görevlisiyle Kanal D'nin Stüdyo Cafe olarak adlandırılan kafeteryasında görev yapan bir kişinin koronavirüs testi pozitif çıktı.

İki görevli hastaneye kaldırılırken Kanal D'nin kafeteryası ise kapatılarak karantinaya alındı.

Demirören Medya Grubu çalışanların yaşanan bu gelişmelerden bir hayli rahatsız olduğu ve yönetimi yeterli tedbirleri almamakla suçladıkları belirtiliyor.


Kaynak : medyaradar

KoronavirüsKanal DTürkiye

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