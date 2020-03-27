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Mahkumlar serbest mi bırakılacak?

Dünya Müslüman Alimler Birliği,korona virüs salgını ile ilgili şaşırtıcı bir çağrıda bulundu. Birlik, tüm dünya hükümetlerini mahkumları serbest bırakmaya davet etti.

Dünya / 27 Mart 2020 Cuma 10:19
Mahkumlar serbest mi bırakılacak?

Dünya Müslüman Alimler Birliği, tüm hükümetlere yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) yayılması nedeniyle mahkumları serbest bırakmaları çağrısında bulundu.

Birlik tarafından yapılan açıklamada, 'Birlik, tüm hükümetlerden zulme uğramış tüm mahkumların ve bunların dışında salgına tutuldukları yerde maruz kalma durumunda olanların serbest bırakılmasını, ülkeden ve kulların üzerinden haksızlık ve zulmün kaldırılması çağrısında bulunuyor' ifadeleri kullanıldı.

Açıklamada, her ülkedeki sağlık kurumları tarafından alınan kararlara uyulması ve onlarla iş birliği halinde olunması gerektiği vurgulandı.

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