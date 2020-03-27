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Kuzey Makedonya NATO'nun 30. üyesi oldu!

Tüm resmi süreçlerin tamamlanması sonunda Kuzey Makedonya Kuzey Atlantik Anlaşması’nın (NATO) 30. üyesi oldu.

Dünya / 27 Mart 2020 Cuma 21:17
Kuzey Makedonya NATO'nun 30. üyesi oldu!

NATO tarafından yapılan açıklamada Kuzey Makedonya’nın Washington’daki ABD Dışişleri Bakanlığı tarafından Kuzey Atlantik Antlaşması’na katılma belgesinin verilmesinin ardından NATO’nun en yeni üyesi olduğu duyuruldu. NATO, müttefiklerin Şubat 2019’da Kuzey Makedonya’nın Katılım Protokolünü imzaladığını belirtirken, 29 ulusal parlamentonun tamamı Makedonya’nın üyeliğini onaylamak için oy verdiğini ifade etti.

NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg’in yayınladığı mesajında, “Kuzey Makedonya NATO ailesinin bir parçası olurken, 30 ulustan oluşan bir aile ve neredeyse bir milyar insan olduk. Karşılaştığımız zorluklar ne olursa olsun, hep birlikte daha güçlü ve daha güvenli olduğumuz kesinliğine dayanan bir aileyiz. Kuzey Makedonya, Afganistan’da ve Kosova’da NATO liderliğindeki misyonlara katılmak da dahil olmak üzere Avrupa-Atlantik güvenliğimize uzun zamandır devam eden bir katkıda bulunuyor" dedi.

NATO, tarafından yapılan açıklamada, Kuzey Makedonya’nın NATO üyesi olması nedeniyle 30 Mart tarihinde NATO’nun Brüksel Karargahı’nda Kuzey Makedonya için göndere bayrak çekme töreni düzenleneceği bildirilirken, bayrak çekme törenine NATO Genel Sekreteri Jens Stoltenberg ve Makedonya NATO Delegasyonu Temsilcisi Zoran Todorov katılacağı açıklandı. NATO, Kuzey Makedonya bayrağının, Belçika’nın Mons şehrinde bulunan Müttefik Harekat Komutanlığı ve ABD Norfolk’ta bulunan Müttefik Komuta Merkezi’nde de aynı anda yükseltileceği bildirdi. Kaynak : İHA

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