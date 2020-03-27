Korona virüsü ile ilgili doğru bilinen yanlışlar!

Yanlış: COVID-19 sıcak ve nemli iklime sahip bölgelerde bulaşabilir.



Doğru: Mevcut kanıtlara göre COVID-19 virüsü, sıcak ve nemli havaya sahip bölgeler de dahil olmak üzere tüm alanlarda bulaşabilir.



Yanlış: Soğuk hava ya da kar koronavirüsü öldürür.



Doğru: Soğuk havanın yeni koronavirüsü ya da diğer hastalıkları öldürebileceğine inanmak için herhangi bir neden yoktur.



Yanlış: Sıcak suyla banyo yapmak virüsten korur.



Doğru: Sıcak suyla banyo yapmak sizi COVID-19 enfeksiyonundan korumaz. Aslına bakılırsa, aşırı sıcak suyla banyo yapmak sizi yakabileceği için zararlı da olabilir.



Yanlış: COVID-19 sivrisinek ısırığı ile bulaşır.



Doğru: Bugüne kadar, yeni koronavirüsün sivrisinekler aracılığıyla bulaşabileceğini gösteren herhangi bir bilgi ya da kanıt ortaya konulmuş değildir.



Yanlış: El kurutma makineleri yeni koronavirüsü öldürmede etkilidir.



Doğru: Hayır. El kurutma makineleri COVID-19'u öldürmede etkili değil. Kendinizi korumak için ellerinizi alkol-bazlı temizleyicilerle ovarak ya da su ve sabunla yıkayarak sıklıkla temizlemelisiniz. Ellerinizi temizledikten sonra kağıt havlu ya da sıcak hava üfleyen kurutucular ile iyice kurulamalısınız.



Yanlış: Ultraviyole (morötesi) dezenfeksiyon lambası koronavirüsü öldürebilir



Doğru: UV radyasyonu cilt tahrişine yol açabileceğinden ellerin ya da cildin diğer bölgelerinin sterilizasyonunda kullanılmamalıdır.



Yanlış: Termal tarayıcılar COVID-19 ile enfekte olmuş herkesi tespit eder.



Doğru: Termal tarayıcılar ateşi yüksek kişileri tespit etmekte etkilidir. Ancak enfekte olmuş fakat ateşi çıkacak kadar hastalanmamış kişileri tespit edemezler.



Yanlış: Bütün vücudunuza alkol ya da klor sürmek COVID-19'u öldürür.



Doğru: Hayır. Bu maddeleri sürmek, gözlerine ve ağzınıza zarar da verebilir.



Yanlış: Burnunuzu düzenli olarak tuzlu su ile yıkamak önlemede yardımcı olur.



Doğru: Hayır. Düzenli olarak burun yıkamanın solunum enfeksiyonlarını önlediği gösterilmemiştir.



Yanlış: Sarımsak önlemede yardımcı olabilir.



Doğru: Sarımsak bazı antimikrobiyal özelliklere sahip olabilecek sağlıklı bir besindir. Ancak mevcut salgında sarımsak yemenin insanları yeni koronovirüse karşı koruduğuna dair hiç bir kanıt yoktur.



Yanlış: Bu virüs sadece yaşlıları etkiler.



Doğru: Her yaştan insan enfekte olabilir. Yaşlılar ile daha öncesinden astım, diyabet, kalp hastalıkları gibi tıbbi rahatsızlıkları olanlar, virüsün yol açacağı ağır hastalıklara daha yatkın görünmektedir. DSÖ her yaş grubuna korunma önerileri yapmıştır.

