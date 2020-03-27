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Kendine bilmez kadından hadsiz sözler!

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın ulusa sesleniş konuşmasının hemen ardından kimliği henüz bilinmeyen bir kadının sosyal medyada yayınladığı video gündeme bomba gibi düştü.

Güncel / 27 Mart 2020 Cuma 16:23
Kendine bilmez kadından hadsiz sözler!
Video için tıklayın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, geçtiğimiz gün koronavirüs salgını dolayısıyla ulusa sesleniş konuşması yaptı. Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşması sonrası sosyal medyada yayınlanan bir video vatandaşlar tarafından büyük tepki topladı.

Dua ile dalga geçti

Sosyal medyada bir video yayınlayan ismi henüz bilinmeyen bir kadın Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın konuşmasında Bu süreci dualarla atlatacağımızı söylediğini belirterek kendince Cumhurbaşkanı Erdoğan'la ve dua ile dalga geçmeye çalıştı. Kendini bilmez kadın videosunda 'Merhabalar, sayın büyüğümüzün konuşmasını dinledik. Bu süreci dualarla atlatacağımızı söyledi. Peki hangi duayı kaç defa okuyoruz. Bi de benim kredim var. Kredi borcumu ödemek için de hangi duayı kaç defa okuyacağım. Memurun yanına gidip yüzüne karşı mı okuyup üfleyim yoksa evde mi dua mı okuyayım' ifadelerini kullandı.

KoronavirüsCumhurbaşkanıUlusa SeslenişRecep Tayyip Erdoğan

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