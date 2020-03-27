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İtalya'dan gelen rakam korkunç!

İtalya'da Kovid-19 salgınından ölenlerin sayısı son 24 saatte 969 artarak 9 bin 134'e yükseldi

Dünya / 27 Mart 2020 Cuma 19:40
İtalya'dan gelen rakam korkunç!

Çin'in Vuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan yeni tip koronavirüs salgınının (Kovid-19) en çok etkilediği ülke olan İtalya'da bilanço giderek ağırlaşıyor. Ülkede, Kovid-19 nedeniyle ölenlerin sayısı son 24 saatte 969 artarak 9 bin 134'e yükseldi.

FRANSA'DA BİLANÇO AĞIRLAŞIYOR

Öte yandan, Fransa'da Kovid-19'dan ölenlerin sayısı, son 24 saatte 365 artarak 1696'ya yükseldi. Virüs tespit edilen kişi sayısının 3 bin 922 artışla 29 bin 155'e yükseldi.

BORİS JOHNSON'UN KORONA TESTİ POZİTİF ÇIKTI

Dün öğleden sonra yüksek ateş ve öksürük şikayetinden dolayı koronavirüs testi yapılan İngiltere Başbakan Boris Johnson'un, test sonucu pozitif çıktı. Öte yandan, İngiltere Sağlık Bakanı Matt Hancock'un koronavirüs testi pozitif çıktı.

PRENS CHARLES DA POZİTİF ÇIKMIŞTI

Hatırlanacağı üzere iki gün önce İngiltere Veliaht Prensi Charles'ın yeni tip koronavirüs (Kovid-19) testi de pozitif çıkmıştı. Prens Charles'ın ofisinden yapılan açıklamada, 71 yaşındaki taht varisinin "hafif semptomlar gösterdiği, onun dışında sağlıklı olduğu ve son birkaç gündür evden çalıştığı" belirtilmişti.

İtalya

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