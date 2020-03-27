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İstanbul Valisi Yerlikaya’dan İstanbullulara çağrı

İstanbul Valisi Ali Yerlikaya, her geçen gün artan korona virüs tehdidi konusunda alınan önlemler ile ilgili İstanbullulara seslendi.

Güncel / 27 Mart 2020 Cuma 11:06
İstanbul Valisi Yerlikaya’dan İstanbullulara çağrı

Vali Yerlikaya'nın açıklamalarından satır başları şu şekilde:

''Bu uygulamanın kararlılıkla sürdürülebilmesi çok büyük önem taşıyor. Vatandaşlarımızın mecbur kalmadıkça evden dışarı çıkmamaları gerekir. Yaşlılarımızı sevgi saygı ve özenle korumalıyız. İstanbullulardan ricamız önümüzdeki kritik günler de hastalığın yayılmaması için bilim kurulundan gelen tavsiyelere uymaları ve evlerinde kalmaları. Uygulamanın başladığın günden bugüne vefa çalışmaları kapsamında toplam 39 bin 614 vatandaşımızın çağrısına cevap verildi. 3 bin 313 vatandaşımızın ise bilgi amaçlı çağrısına cevap verildi.

Özel bir çalışmayı sizlerle paylaşmak istiyorum. belirlenen 65 yaş ve üzeri maddi durumu iyi olmayan yaklaşık 50 bin vatandaşa 6 hafta boyunca gıda kolisi ulaştıracağız.''

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