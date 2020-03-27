İspanya'da büyük perişanlık!

Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkıp tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınını İspanya'yı vurdu.







Birlerce hastanın tedavi için hastanelere başvurmasıyla sağlık sistemi çöktü.







İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı, ülkede şimdiye kadar kayda geçen günlük en yüksek rakama ulaşarak, 769 artışla 4 bin 858'e çıktı.Ülke AB'den destek bekliyor.







Ülkenin dört bir yanından insanların hastane yerlerde tedavi beklediği görüntüler vicdanları dağlıyor.











