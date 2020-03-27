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İspanya'da büyük perişanlık!

İspanya'da hızla artan korona virüs salgını sağlık sistemini çökertmiş durumda. Ülkenin dört bir yanından gelen vatandaşların hastane yerlerinde tedavi beklediği görüntüler vicdanları dağladı.

Güncel / 27 Mart 2020 Cuma 17:39
İspanya'da büyük perişanlık!
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Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkıp tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınını İspanya'yı vurdu.



Birlerce hastanın tedavi için hastanelere başvurmasıyla sağlık sistemi çöktü.



İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı, ülkede şimdiye kadar kayda geçen günlük en yüksek rakama ulaşarak, 769 artışla 4 bin 858'e çıktı.Ülke AB'den destek bekliyor.



Ülkenin dört bir yanından insanların hastane yerlerde tedavi beklediği görüntüler vicdanları dağlıyor.

   




KoronavirüsÇinSağlık SistemiHastaneİspanya

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