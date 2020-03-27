İspanya'da büyük perişanlık!

İspanya'da hızla artan korona virüs salgını sağlık sistemini çökertmiş durumda. Ülkenin dört bir yanından gelen vatandaşların hastane yerlerinde tedavi beklediği görüntüler vicdanları dağladı.
Çin'in Wuhan kentinde ortaya çıkıp tüm dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgınını İspanya'yı vurdu.
Birlerce hastanın tedavi için hastanelere başvurmasıyla sağlık sistemi çöktü.
İspanya'da yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında hayatını kaybedenlerin sayısı, ülkede şimdiye kadar kayda geçen günlük en yüksek rakama ulaşarak, 769 artışla 4 bin 858'e çıktı.Ülke AB'den destek bekliyor.
Ülkenin dört bir yanından insanların hastane yerlerde tedavi beklediği görüntüler vicdanları dağlıyor.