İngiltere Başbakanı Johnson korona virüsü kaptı!

Dünyayı sarsan korona virüsü salgını hakkında açıklamaları ile şaşırtan İngiltere Başbakanı Boris Johnson, bu kez de kendi korona virüsü testinin pozitif çıktığı açıkladı. Sağlık durumunun şimdilik iyi olduğu açıklanan Johnson'ın karantinaya alındığını ve tedavisine başlandığı duyurdu. Başbakan'ın, çalışmalarına karantinadayken sürdüreceği de vurguladı.



İngiltere Başbakanı Johnson resmi Twitter adresinden bir video paylaşarak, 'Son 24 saatte hafifte olsa bazı semptomlarım olduğunu fark ettim ve corona virüs test sonucun pozitif çıktı. Şu an karantinadayım fakat video konferans yoluyla virüsle savaşta hükümet çalışmalarını yönetmeye devam edeceğim. Hep birlikte bunu yeneceğiz' açıklamasında bulundu.

