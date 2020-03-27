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Gökçek’ten İmamoğlu'na ders niteliğinde beş öneri!

İBB Başkanı Ekrem İmamoğlu sosyal medya hesabından İstanbullular adına hükûmetten istek ve beklentilerimiz adı altında bir paylaşım yaptı. İmamoğlu'na cevap siyaset dünyasının önemli ismi Melih Gökçek'ten geldi...

Siyaset / 27 Mart 2020 Cuma 18:20
Gökçek’ten İmamoğlu'na ders niteliğinde beş öneri!

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, twitter'dan bir paylaşım yaparak hükümetten istek ve beklentilerimiz adı altında 4 istek de bulundu.

MELİH GÖKÇEK'TEN İMAMOĞLU'NA MANİDAR CEVAP 
İmamoğlu'nun bu isteklerine cevap Melih Gökçek'ten geldi. Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Melih Gökçek, İstanbul'da göreve geldiği günden bu yana ulaşımdan suya kadar bir çok kalemde zam yapan İmamoğlu'na manidar bir cevap verdi.

İşte Melih Gökçek'in 'Ekrem İmamoğlu İstanbullu'lar adına sizden beklentilerimiz' başlıklı o paylaşımı;

TwitterMelih GökçekEkrem İmamoğlu

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