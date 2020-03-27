Gökçek’ten İmamoğlu'na ders niteliğinde beş öneri!

İstanbul Büyükşehir Belediye (İBB) Başkanı Ekrem İmamoğlu, twitter'dan bir paylaşım yaparak hükümetten istek ve beklentilerimiz adı altında 4 istek de bulundu.



MELİH GÖKÇEK'TEN İMAMOĞLU'NA MANİDAR CEVAP



İmamoğlu'nun bu isteklerine cevap Melih Gökçek'ten geldi. Sosyal medya hesabından bir paylaşımda bulunan Melih Gökçek, İstanbul'da göreve geldiği günden bu yana ulaşımdan suya kadar bir çok kalemde zam yapan İmamoğlu'na manidar bir cevap verdi.



İşte Melih Gökçek'in 'Ekrem İmamoğlu İstanbullu'lar adına sizden beklentilerimiz' başlıklı o paylaşımı;



1-OTOBÜS SEFER SAYILARINI ARTTIR.

2-OTOBÜSLERE 20 KIŞIDEN FAZLA ALMA.

3-SU FIYATLARINDA %50 INDIRIM YAP.

4-EN AZ 300.000 AILEYE ACIL GIDA MADDESI YARDIMI YAP.

5-EN AZ 300.000 AILEYE HIJYEN MADDESI DAĞIT. https://t.co/LxQ81oTahS — İbrahim Melih Gökçek (@06melihgokcek) March 27, 2020