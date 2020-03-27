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Fransa Almanya'dan yardım istedi!

Korona virüs salgını yüzünden sağlık sistemi çökmenin eşiğinde olan Fransa, Alman ordusundan yardım istedi.

Dünya / 27 Mart 2020 Cuma 18:25
Fransa Almanya'dan yardım istedi!

Der Spiegel'in haberine göre; koronavirüs vaka ve ölüm sayısının giderek yükseldiği Fransa'da sağlık sistemi çöküşün eşiğinde. Ülke askeri ve sağlık personelinin yetersiz kalması sonucu Alman ordusundan yardım istedi.

Habere göre; koronavirüs hastalarının ülkenin diğer bölgelerine gönderilmesi ve sağlık personeline yardım gibi konularda ek askeri yardıma ihtiyaç duyuluyor.

Öte yandan Almanya'nın Fransa ve İtalya'dan hasta kabul ettiği ve bazı koronavirüs hastalarının Almanya'da daha önce getirilmiş olduğu ifade ediliyor.

KoronavirüsAlmanyaDer SpiegelSağlık Sistemiİtalya

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