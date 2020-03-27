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Dolarda son durum!

Dün öğleden sonra 6.45 seviyesinde olan dolar/TL ABD'de işsizlik maaşı başvurularının 21 Mart haftasında 3.28 milyonla bir önceki haftaya göre 11 kat arttığının açıklanmasıyla bir anda 6.40'ın altına düştü. Dolar haftanın son iş gününe de 6.3985'ten başladı. Kurun seyrini koronavirüs salgınının ekonomik etkileri belirlemeye devam ediyor

Ekonomi / 27 Mart 2020 Cuma 09:32
Dolarda son durum!

Dün dolar güne 6.42 civarında başlamış öğleden sonra ise 6.45 liranın üzerine tırmanmıştı. Ancak akşamüstüne doğru açıklanan ABD işsizlik maaşı başvuruları verileriyle bir anda çakıldı. 6.40'ın altını gördü.

ABD'de işsizlik maaşı başvuruları, 21 Mart haftasında 3.28 milyona yükselerek rekor kırdı. Daha önce 1982 yılında 695 bin kişi ile rekor kıran işsizlik maaş başvuruları önceki hafta 282 bin kişi olmuştu. Bu koronavirüs sebebiyle toplu çıkarmalar yaşandığını ortaya koydu.

Dolar endeksinde düşüş

Bu sebeple dolar tüm dünyada zayıfladı. Doların ana para birimleri karşısındaki performansını gösteren dolar endeksi de 2 haftanın ardından yeniden 100'ün altına düştü.

Dolar yeni güne de 6.3985'ten başladı. Dün görüldüğü gibi koronavirüs salgınının ekonomik etkileri açıklanan verilere yansıdıkça piyasalar da daha net bir resim görebiliyor. Açıklanan veriler ve koronavirüsün yayılma hızı kurun ve piyasaların seyrini belirlemeye devam ediyor.

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