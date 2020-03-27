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Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nden koronavirüs bilgilendirme sitesi

Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi, koronavirüs ile ilgili tüm bilgilerin yer aldığı Koronavirüs bilgilendirme sitesi olan "https://corona.cbddo.gov.tr/" in açıldığını duyurdu.

Güncel / 27 Mart 2020 Cuma 11:21
Cumhurbaşkanlığı Dijital Dönüşüm Ofisi'nden koronavirüs bilgilendirme sitesi

Sitedeki son bilgilere göre Türkiye'de koronavirüs tespit edilen 3 bin 629 kişi var. 26 kişinin iyileştiği kaydedilirken 75 kişinin de hayatını kaybettiği bilgisi yer alıyor. Sitede ilk koronavirüs tespitinin 11 Mart'ta yapıldığı belirtilirken ilk ölümün 16 Mart'ta, ilk iyileşmenin ise 25 Mart'ta gerçekleştiği kaydediliyor.

Sitedeki bilgiye göre Türkiye'de ölüm oranı şu an yüzde 2.07. Sitede ayrına diğer ülkelerle ilgili bilgiler de yer alıyor.


KoronavirüsTürkiye

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