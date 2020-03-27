USD (Alış - Satış) : 6,43 - 6,45 EURO (Alış - Satış) : 7,09 - 7,10

Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan korona virüs paylaşımı

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan, sosyal medya hesabı üzerinden yeni tip korona virüs salgınına ilişkin yaptığı paylaşımda, "Korona virüs ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor ve gerekli tedbirleri sür’atle hayata geçirmeyi sürdürüyoruz. Aziz Milletimden istirhamım şudur: Tüm ikazlara riayet edelim, sabırlı olalım, dikkati elden bırakmayalım, kendimizin ve çevremizin temizliğine ihtimam gösterelim" ifadelerini kullandı.

Siyaset / 27 Mart 2020 Cuma 12:33
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan korona virüs paylaşımı
Video için tıklayın

Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan resmi sosyal medya hesabı üzerinden yeni tip korona virüs salgınına ilişkin bir paylaşımda bulundu. 


Erdoğan yaptığı paylaşımda, 'Korona virüs ile ilgili gelişmeleri yakından takip ediyor ve gerekli tedbirleri sür'atle hayata geçirmeyi sürdürüyoruz. Aziz Milletimden istirhamım şudur: Tüm ikazlara riayet edelim, sabırlı olalım, dikkati elden bırakmayalım, kendimizin ve çevremizin temizliğine ihtimam gösterelim. #HayatEveSığar #EvdeKalTürkiye' ifadelerini kullandı.
Kaynak : İHA
*Anadolu Ajansı, İHA tarafından geçilen tüm haberler, bu bölümde beyazgazete.com editörlerinin hiçbir editoryal müdahalesi olmadan otomatik olarak ajans kanallarından geldiği şekliyle yer almaktadır. Bu alanda yer alan haberlerin hepsinin hukuki muhatabı haberi geçen İHA ajansıdır.

Sosyal MedyaCumhurbaşkanıRecep Tayyip Erdoğan

loading...

YAZARLARTAMAMI
TÜRKER AKINCI

ODA TV DOSYASI BÖLÜM 2

TÜRKER AKINCI
Mehmet Orhan

ÖLEN MÜSLÜMANSA ÖLÜM ÖNEMSİZ!

Mehmet Orhan
Latif Şimşek

“EY AVRUPA ARADIĞINIZ ADAM BENİM!”

Latif Şimşek
Feedback
Bu sayfa veya içerik ile ilgili bir sorun olduğunu mu düşünüyorsun?
Lütfen bir kaç saniyeni ayır ve aşağıdaki form ile bize bildir
Mail Adresiniz:
Resim Doğrulama Kodu Kodu Yenile
HABERDAR OLMAK İÇİN MAİL BÜLTENİMİZE KAYIT OLUN
Copyright BeyazGazete.Com ' Tüm Hakları Saklıdır. Web sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir. Kaynakları beraberinde belirtilmiştir. Haberleri kopyalamayınız. Norm Yazılım
Ajanslar
yukarı