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CNN spikeri gözyaşlarına hakim olamadı!

İstanbul Aile Hekimleri Derneği Başkan Yardımcısı Dr. Mustafa Tamur'un konuşması esnasında CNN TÜRK spikeri Buket Güler, canlı yayında gözyaşlarını engel olamadı.

Televizyon / 27 Mart 2020 Cuma 14:09
CNN spikeri gözyaşlarına hakim olamadı!
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CNN Türk'te yayınlanan bir programa İstanbul Aile Hekimleri Derneği Başkan Yardımcısı Dr. Mustafa Tamur katıldı.

Yaptığı konuşmada aile hekimlerinin Koronavirüs ile mücadeledeki önemine değinen Dr. Tamur'un 'Arkadaşlarımızın her gün hastalandığına dair veriler alıyoruz' sözleri ardından sesi titredi.

Programın sunucusu Buklet Güler de bu sözlerin üzerine gözyaşlarını tutamadı.


Koronavirüs

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