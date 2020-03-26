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Can kaybımız 75 oldu!

Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 75'e, vaka sayısı 3629'a yükseldi.

Güncel / 26 Mart 2020 Perşembe 22:45
Can kaybımız 75 oldu!

Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Türkiye'de yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle hayatını kaybedenlerin sayısının 75'e, vaka sayısının ise 3 bin 629'a yükseldiğini açıkladı.

Çin'in Vuhan kentinden tüm dünya yayılan Kovid-19 salgını Türkiye'de hızla yayılmaya devam ediyor. Sağlık Bakanı Fahrettin Koca, Twitter hesabından yaptığı açıklamada, vaka ve ölüm sayısına ilişkin son bilgileri paylaştı. Bugün 7 bin 286 test yapıldığını ve bin 196 yeni tanı konduğunu belirten Bakan Koca, 16 hastanın hayatını kaybettiğini açıkladı. Son rakamlarla birlikte Türkiye'de koronavirüsten ölenlerin sayısı 75'E, vaka sayısı ise 3 bin 629'a ulaştı.

'SİZİ ISRARLA TEDBİRLERİ UYGULAMAYA DAVET EDİYORUM'

Bakan Koca, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda şu ifadeleri kullandı:

Test sayımız dün 5.035'ti. Bugün 7.286 olarak gerçekleşti. 1.196 yeni tanı kondu. Hastalar ve temas çevreleri izole edildi. 16 hastamızı kaybettik. Bu sonuçlarla can kaybımız 75'e, hasta sayımız 3.629'a ulaştı. Sizi ısrarla tedbirleri uygulamaya davet ediyorum.



KoronavirüsTwitterTürkiyeSağlık Bakanı

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