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Bir öksürük 223 bin TL!

ABD'de Pensilvanya eyaletindeki ilginç bir olay yaşandı. Bir marketin sahibi, müşterilerinden bir kadının yiyeceklerin üzerine kasten öksürmesi üzerine, ''koronavirüs bulaşmış olabilir'' endişesiyle ile 35 bin dolar (224 bin TL) değerindeki ürünü çöpe attı.

Dünya / 27 Mart 2020 Cuma 09:13
Bir öksürük 223 bin TL!

Ölümcül salgon korona virüs korkusu  35 bin dolar'a yani 224 bin TL'ye mal oldu. ABD'nin Pensilvanya eyaletindeki market sahibi, bir kadının yiyeceklerin üzerine kasten öksürmesi üzerine, koronavirüs bulaşabileceği korkusu ile 35 bin dolar değerindeki ürünü çöpe attı.

KASTEN ÖKSÜRDÜ

Hanover kasabasında bir market zincirinin ortaklarından Joe Fasula'nın sosyal medya üzerinden paylaştığı videoda, kadın müşterilerden birinin gıda ürünlerinin üzerine kasıtlı olarak öksürdüğü görüntüler yer aldı.

KADIN TUTUKLANDI

Çalışanların hızla marketin dışına çıkardığı kadının daha sonra polis tarafından tutuklandığı öğrenildi.

35 BİN DOLAR ÇÖPE GİTTİ

Market sahibi ise olayın ardından koronavirüs korkusuyla marketindeki 35 bin dolarlık ürünü çöpe attı.

Hanover Emniyet Müdürü Albert Walker, akli dengesinin yerinde olup olmadığının netleşmesinin ardından kadın hakkında suç duyurusunda bulunmayı planladıklarını belirtti.

MARKET SAHİBİNE KORONAVİRÜS TESTİ

Market sahibi Fasula, kadına Kovid-19 testi yapılması gerektiğini belirtti.

ABD'DE VİRÜSÜ YAYMA TEHDİDİ 'TERÖR SUÇU'

*Amerikan Adalet Bakanlığı çarşamba günü yaptığı açıklama ile koronavirüsü kasıtlı olarak yayan insanların terörizm ile suçlanabileceğini doğruladı.
*Hafta başında New Jersey'de bir market çalışanının yüzüne kasten öksüren ve koronavirüs taşıdığını iddia eden bir kişinin '‘terör tehdidi'' oluşturmaktan ceza aldığı öğrenildi.
*Diğer taraftan, Missouri eyaletinde bir gencin de benzer bir hareketi yüzünden hafta başında terör suçu işlemekten suçlu bulunduğu bilgisi yerel gazete haberlerinde yer bulmuştu.
*Amerikan Adalet Bakanlığına göre, virüs bir ‘'biyolojik ajan'' kriteri ile örtüşüyor ve onu yaymak veya ‘'Kovid-19'u Amerikalılara karşı bir silah olarak kullanmak'' terör tehdidi olarak kabul ediliyor.

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