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Bilim Kurulu üyesi Prof. Ateş Kara Çin'den gelen kitlerle ilgili korkunç gerçeği açıkladı

Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, yanlış pozitif gösterme riski olduğu için Çin'den getirilen hızlı test kitlerinin kullanılmayacağını açıkladı.

Sağlık / 27 Mart 2020 Cuma 14:27
Bilim Kurulu üyesi Prof. Ateş Kara Çin'den gelen kitlerle ilgili korkunç gerçeği açıkladı

Dünyadaki neredeyse bütün ülkelere yayılan koronavirüs salgını için Türkiye'de de üst düzey önlemler alınmaya devam ediliyor. Bilim Kurulu üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, Çin'den getirilen koronavirüs test kitlerinin yanılma payının yüksek olduğu gerekçesiyle kullanıma sokulmadığını söyledi.

Yanılma payı yüksek

Ateş Kara, Çin'den gelen testlerle ilgili ise çarpıcı bir bilgi paylaştı. Çin'den gelen testlerin yanılma payının yüksek olduğunu belirten Kara, 'Çin'den alınan hızlı testi aldık, testi denedik. Yanılma payı yüksek diye kullanıma sokmadık. İspanya'nın en büyük hatası bu oldu, test etmeden kullanıma soktular. İspanya sağlık bakanı da çıktı, özür diledi' şeklinde konuştu.

Yerli tanı kitleri kullanılıyor

Çin'de ortaya çıkan yeni tip koronavirüs tüm dünya için tehdit oluşturmaya devam ederken, Tük Bilim insanları yerli tanı kiti çalışmalarına başladı. Ankara'da faaliyet gösteren bir biyoteknoloji firması da COVID-19'un teşhisine yönelik bir tanı kiti geliştirdi. Üretimi 3 aşamadan oluşan kit, hastanın durumuna göre 10 ile 20 dakika arasında sonuç verirken, yurt dışından da talep görüyor.

Koronavirüs20 DakikaYanılmaİspanyaSağlık Bakanı

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