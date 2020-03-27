Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, koronavirüs salgınına ilişkin olarak önemli açıklamalarda bulundu.



Bakan Selçuk'un açıklamalarından satıbaşları;



-Kısa Çalışma Ödeneğinde gün sayısını 450'ye indirdik.



-Kısa Çalışma Ödeneği'nde bugün 4 gün. İşletmeler başvuruyor. 7 bine yakın firmamız başvurdu.



-Daha çok imalat sektöründen başvuru oldu.



-Ramazan bayram ikramiyesini öne aldık. Nisan ayrının ilk yarısında hesaplara yatmış olacak.