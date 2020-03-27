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Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?

Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak? Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, binlerce kişinin merakla beklediği soruyu yanıtladı. Emekliye ödenecek bayram ikramiyelerinin Nisan ayında hesaplara yatıracaklarının müjdesini verdi.

Ekonomi / 27 Mart 2020 Cuma 16:50
Bayram ikramiyeleri ne zaman yatacak?

Aile, Çalışma ve Sosyal Hizmetler Bakanı Zehra Zümrüt Selçuk, koronavirüs salgınına ilişkin olarak önemli açıklamalarda bulundu.

Bakan Selçuk'un açıklamalarından satıbaşları;

-Kısa Çalışma Ödeneğinde gün sayısını 450'ye indirdik.

-Kısa Çalışma Ödeneği'nde bugün 4 gün. İşletmeler başvuruyor. 7 bine yakın firmamız başvurdu.

-Daha çok imalat sektöründen başvuru oldu.

-Ramazan bayram ikramiyesini öne aldık. Nisan ayrının ilk yarısında hesaplara yatmış olacak.

KoronavirüsSosyal HizmetlerZehra Zümrüt Selçuk

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