Başdanışman koşarak kaçtı!

Çin’de ortaya çıkan ve tüm dünyaya yayılan korona virüs salgını İngiltere’de kraliyet ailesinden sonra hükümete sıçradı. Başbakan Johnson’ın korona virüs testinin pozitif çıktığını duyurmasının ardından Johnson’ın Başdanışmanı Dominic Cummings’in başbakanlık binasından çıkarken koşarak uzaklaştığı görüldü.



İngiltere’de toplam korona virüs vakası 14 bin 543’e, hayatını kaybedenler ise 759’a ulaştı. Kaynak : İHA

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