Bakan Pakdemirli; 2 bin 153 kişi alınacak

Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli, atamalar hakkında; 'Genç kardeşlerimin merakla beklediği bir atama müjdesi... 2 bin 153 kadrodan oluşan personel alım yerleştirmesini 15-22 Mayıs 2020 tarihlerinde ÖSYM üzerinden yapıyoruz.' dedi.



Tarım ve Orman Bakanı Bekir Pakdemirli 2153 kişilik kadroya atamaların yapılacağını söyledi. Bakan Pakdemirli 790 Veteriner Hekim, 699 Ziraat Mühendisi, 363 Gıda Mühendisi, 101 Su Ürünleri Mühendisi, 11 Veteriner Sağlık Teknikeri, 189 Ziraat Teknikeri atamasının yapılacağını belirtti.





