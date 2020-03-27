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8 ülkeden yaptırımlar kaldırılsın çağrısı!

İran, Suriye, Kuzey Kore, Venezuela, Çin, Rusya, Küba ve Nikaragua, yeni tip koranavirüs (Kovid-19) salgınıyla mücadele için başta ABD'den olmak üzere ülkelerine yönelik tek taraflı yaptırımlarının kaldırılması çağrısında bulundu.

Dünya / 27 Mart 2020 Cuma 21:26
8 ülkeden yaptırımlar kaldırılsın çağrısı!

Yaptırım altında olan söz konusu 8 ülke, BM Genel Sekreteri Antonio Guterres'e gönderdiği mektupta, tek taraflı yaptırımlar ve BM Güvenlik Konseyi yaptırımlarının derhal kaldırılmasını talep etmesini istedi.

Koronavirüs salgınıyla etkili bir şekilde mücadele edilebilmesi için ABD ve Avrupa Birliği ile BM Güvenlik Konseyi'nin yaptırımlarına maruz kalan ülkelere yönelik ''yasa dışı, cebri ve keyfi ekonomik baskıların'' kaldırılması gerektiği belirtilen mektupta, küresel salgının ''siyasileştirilmemesi'' gerektiği ifade edildi.

Hiçbir ülkenin yaptırımlar yüzünden sağlık sisteminin çökmesine müsaade edilmemesi gerektiği vurgulanan mektupta, yaptırımlar devam ettiği sürece salgınla etkin mücadelenin mümkün olmadığına dikkat çekildi.

Kaynak : AA

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