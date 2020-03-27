2020 KPSS tarihleri belli oldu!

KPSS sınav tarihlerinde değişiklik yapıldı. Gelen son dakika bilgisine göre KPSS Alan Bilgisi sınavının tarihi değişti. KPSS Alan Bilgisi Testi 12-13 Eylül'de, Genel Yetenek-Genel Kültür-Eğitim Bilimleri oturumları 6 Eylül'de yapılacak.



KPSS SINAV TARİHLERİ NASIL OLDU?



ÖSYM Başkanı Halis Aygün 'Sınav tarihleri gözden geçirildi ve yeniden düzenlendi. YKS, MEB'in önereceği müfredat ve kazanımlara göre olacak.' ifadelerini kullandı. KPSS Öğretmenlik Alan Bilgisi Testi 20 Eylül'de, Dikey Geçiş Sınavı 9 Ağustos'ta uygulanacak..KPSS Genel Kültür Genel Yetenek ve Eğitim Bilimleri 6 Eylül'de yapılacak.Alan Bilgisi 12-13 Eylül'de. ÖABT de 20 Eylül'de yapılacak.



KPSS Önlisans 25 Ekim'de, Ortaöğretim ise 22 Kasım'da yapılmasına karar verildi.KPSS ALAN BİLGİSİ VE YKS ÇAKIŞMIŞTIKoronavirüs tedbirleri kapsamında YKS'nin (Yüksek Öğretim Kurumları Sınavı) ertelenip ertelenmeyeceği merakla beklenirken YÖK (Yükseköğretim Kurulu) Başkanı Yekta Saraç bu sınavın 25-26 Temmuz tarihine ertelendiğini duyurdu.Kamu Personeli Seçme sınavı ve yükseköğretim Kurumları sınavları aynı tarihlere denk geliyor. ÖSYM'nin düzenleme yapması bekleniyor.ÖSYM sınav takvimine göre KPSS Alan bilgisi sınavları 25-26 Temmuz tarihlerinde yapılacağı duyurulmuştu.





