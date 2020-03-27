"12 yerleşim yeri karantinaya alındı"

İçişleri Bakanı Süleyman Soylu, Türkiye'nin virüsle mücadelesini NTV ekranlarında Funda Görey ve Özgür Akbaş'a değerlendirdi.



12 YERLEŞİM YERİ KARANTİNAYA ALINDI



Bakan Soylu yaptığı açıklada, 'İlk kez Rize'de alınan karar değil. Türkiye'de belde ve köy olarak 12. karar. Bazı köylerde veya beldelerde bulaşım riski çok olunca bu kararı alabiliyorlar. Rize'de 5 ayrı noktada alınna tedbirin amacı bir ölüm vakası var ve 65 yaş üstü çok vatandaşımız var.' ifadelerini kullandı.



RİZE İL SAĞLIK MÜDÜRLÜĞÜ'NDEN AÇIKLAMA GELMİŞTİ



Rize İl Sağlık Müdürlüğü'nden yapılan yazılı açıklamada, corona virüs tedbirlerinin artırıldığı belirtilerek, 'İlimiz Kendirli beldesi ve bununla yakın temasta olan Yeni Selimiye, Beştepe, Esentepe ve Maltepe köyleri potansiyel koronavirüs vakalarının önüne geçebilmek için karantina altına alınmıştır' ifadesine yer verildi.



Anılan yerleşim yerlerine giriş çıkışların denetime tabi tutulacağına dikkati çekilen açıklamada, şunlar kaydedildi:



'Giriş çıkışlara izin verilmeyecektir. Yine muhtarlar üzerindenbu bölgedeki evlerde ateş, öksürük gibi semptomu bulunan tüm vatandaşlarımızın isimleri alınacak, akabinde sağlık ekipleri ev ev gezerek tek tek bu isimleri sağlık kontrolünden geçirecektir. Semptomu olan her kişi ya evde mutlak izolasyona alınacak ya da gerekirse hastaneye kaldırılacaktır. Yine vatandaşlarımızın ihtiyacını gideren ve satış yapan fırın, market gibi yerler çok daha sıkı denetlenecektir.'



Açıklamada, çok acil ihtiyaçların karşılanması haricinde ve izin verilenler dışında sokağa çıkışların da ikinci karara kadar sınırlandırıldığı belirtildi.