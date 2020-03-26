Yunanistan'da Korona Salgınında Ölü Sayısı 23'E Yükseldi

Yunanistan’da korona virüs nedeniyle 4. kolorduda görevli 46 yaşındaki bir asteğmenin hayatını kaybetmesi sonucu ülkede salgından hayatını kaybedenlerin sayısı 23’e yükseldi. Ülkedeki korona virüs vakasının ise 821’e yükseldiği kaydedildi.



Öte yandan, İskeçe kentindeki Türklerin yaşadığı Şahin Köyü Avrupa’da çalışanların evlerine dönmesi sonucu vaka sayılarının artması ve bir kişinin hayatını kaybetmesi nedeniyle karantinaya alındı.



(Manol Kostidis/İHA) Kaynak : İHA

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