YKS ertelendi mi? YÖK Başkanı Saraç açıkladı...

YKS ertelendi mi? Milyonlarca öğrenci ve velinin merakla beklediği sorulara YÖK Başkanı Yekta Saraç'tan yanıt gecikmedi. Saraç, 'Bu sene bahar dönemi eğitim öğretim sürecini sadece uzaktan eğitim, açık öğretim ve dijital öğretimle sürdürmeye karar verdik.' açıklamasını yaptı. Saraç, 2020 YKS'nin 25-26 Temmuz'da yapılacağını duyurdu. 'Soruların kapsamı ve alanları Milli Eğitim Bakanlığı ile uyum içinde, onlardan gelen tekliflere göre şekillenecek.' diyen Saraç, 'Sınava girecek öğrencilerimiz rahat olsun, daha önce yapılan çerçevede bir sınav olacaktır.' ifadelerini kullandı.



Saraç'ın açıklamaları şöyle:



Uzaktan eğitim ve öğrenme faaliyetlerini devreye soktuk.



Her gün yeni sanal sınıflar devreye sokulmaktadır.



Açıköğretimdeki ders materyallerini dijital platformlarda tüm üniversitelerimize açtık.



COVİD-19 salgını tüm hızıyla sürüyor.



Biz süre daha evde kalmak, tüm yaş grupları için elzemdir.



Üniversiteden istediklerimiz bu çerçevededir.



Üniversitelerimiz aslında sağlam bir zeminde duruyor.



Dünyadaki üniversite sıralamasında ilk 100'deki üniversiteler bile öğrencilerine net bir öneri sunamıyor.



Büyük ölçüde ana kavram belirsizlik.



Avrupa'da Almanya gibi bazı ülkeler bahar dönemini erteliyor, İsveç ve Fransa'da eğitime ara verildiğini görüyoruz. Kore'de ise online eğitim tavsiye ediliyor.



Böyle bir ortamdan toplumun tüm katmanlarının, etkilendiği ortada.



Türk Yüksek Öğretimi birçok ülkede olmayan tecrübeye sabittir.



Bazı hususlarda kararlar aldık.



Bahar döneminde yüz yüze eğitim yapılmayacaktır.



Örgün öğretime ara vermek durumundayız.



Bu yeni durumu kabullenmek durumundayız.



YKS'nin 25-26 Temmuz'da yapılmasını karara bağladık.

