Virüs nedeniyle bunalıma girdi! İntihar etti!

Çin'in Wuhan kentinden yayılan ve özellikle Avrupa'da şiddetli şekilde kendisini hissettiren korona virüs, can almaya devam ediyor. İngiltere'nin Norfolk kentinde yaşayan Emily Owen, vatandaşalra kendilerini karantinaya almaları gerektiği çağrısı sonrasında psikolojisi bozulunca intihar etti. Hayatını garsonluk yaparak kazanan 19 yaşındaki Emily, 18 Mart Çarşamba günü kritik durumda bulunduktan sonra hastaneye kaldırıldı. Genç kadın, yapılan tüm müdahalelere rağmen Pazar günü hastanede yaşamını yitirdi.İngiliz Daily Mail gazetesinin haberine göre Emily, karantina sürecinde pek çok insanın kendini öldüreceğini iddia etti. Emily'nin ailesi, kızlarının izolasyon sürecinden çok kötü etkilendiğini belirtti.



Genç kızın ailesi, kızlarının tüm planlarının iptal olması ve geleceği görememesi nedeniyle dünyasının kapandığını hissettiğini ileri sürdü.Emily'nin ailesi, kızlarıyla benzer durumdakiler için psikolojik destek verilmesi gerektiğini söyledi.

