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Uzmanından koronavirüs için kür önerisi

Korona virüsü tehlikesine karşı bağışıklık sistemini güçlendirmek isteyenlere Dr. Haluk Saçaklı, düzenli olarak kahvaltıda tüketilecek bir kür önerisinde bulundu.

Sağlık / 26 Mart 2020 Perşembe 14:47
Uzmanından koronavirüs için kür önerisi

Kaliteli yaşam uzmanı Dr. Haluk Saçaklı Akit TV'de koronavirüse karşı nasıl beslenme düzeni oluşturulması gerektiğinden bahsetti.

HER SABAH TÜKETİN 

Saçaklı, bağışıklık sistemini güçlendirmek amacıyla her sabah kahvaltıda bir tatlı kaşığı sızma zeytin yağının, 1/2 tane çörek otunun, 1/2 toz zerdaçalın ve bir çay kaşığının ucuyla çok az karabiberin karıştırılarak yapılan kürün tüketilmesini önerdi.

Saçaklı, zeytin yağ ve karabiberin görevinin çörek otuyla zerdaçaldaki tüm antioksidanları bağırsaklar tarafından emilimini kolaylaştırmak olduğunu sözlerine ekledi.

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