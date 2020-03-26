Uzmanından koronavirüs için kür önerisi

Kaliteli yaşam uzmanı Dr. Haluk Saçaklı Akit TV'de koronavirüse karşı nasıl beslenme düzeni oluşturulması gerektiğinden bahsetti.



HER SABAH TÜKETİN



Saçaklı, bağışıklık sistemini güçlendirmek amacıyla her sabah kahvaltıda bir tatlı kaşığı sızma zeytin yağının, 1/2 tane çörek otunun, 1/2 toz zerdaçalın ve bir çay kaşığının ucuyla çok az karabiberin karıştırılarak yapılan kürün tüketilmesini önerdi.



Saçaklı, zeytin yağ ve karabiberin görevinin çörek otuyla zerdaçaldaki tüm antioksidanları bağırsaklar tarafından emilimini kolaylaştırmak olduğunu sözlerine ekledi.