Türkiye için korkutan tablo!

Dünyayı etkisi altına alan koronavirüs salgını şuana kadar 21 bin 308 kişinin ölümüne sebep oldu. Her geçen gün ölü kişi ve enfekte olan kişi sayısı artan salgına dair sürekli yeni haberler geliyor. Yarım milyona yakın insanın enfekte olduğu virüs, ülkemize ise 10 Mart'ta sıçradı ve bu güne kadar 59 can aldı.



Öte yandan vaka sayısı 2 bin 433'e ulaşırken, vaka sayısının hızla artması kamuoyunda Türkiye ile İtalya'nın kıyaslanmasına sebep oldu.



Türkiye'de ilk koronavirüs vakası, 10 Mart'ta tespit edilmişti. Bugün gelinen noktada toplam vaka sayısı 2 bin 433'e ulaştı.





İtalya ve İspanya'dan daha hızlı















Türkiye'de koronavirüs salgının ilk görüldüğü tarihten bu yana 16 gün geçmiş durumda. 16. gün sonunda Türkiye'deki toplam vaka sayısı 2 bin 433'ken en çok ölümün yaşandığı İtalya'da salgının 16. gününde toplam vaka sayısı bin 701'di. 3 bin 647 kişinin hayatını kaybettiği İspanya'da ise salgının 16. gündeki toplam vaka sayısı sadece 84'tü.



Bilim Kurulu üyeleri, Prof Dr. Alpay Azap ve Prof. Dr. Serhat Ünal, Türkiye'nin İtalya ve İspanya'dan daha kötü duruma gelmesinin mümkün olmadığını vurguluyor.



Türkiye 15'inci ülke



Türkiye, dünya genelinde koronavirüste en çok ölümün yaşandığı 15'inci ülke olarak dikkat çekiyor. Listenin ilk sırasını 7 bin 503 ölümle İtalya alırken, bir diğer Avrupa ülkesi İspanya ise 3 bin 647 ölümle ikinci sırada yer aldı. Sıralama; Çin, İran ve Fransa şeklinde devam ediyor.