Türkçe - Kürtçe 'Evde Kal' çağrısı

Ağrı Belediye Başkanı Savcı Sayan, halka Türkçe ve Kürtçe olarak yaptığı çağrısında, “Değerli hemşerilerim biliyorsunuz ki bu korona virüs belası bütün dünyayı sarmış durumda. Dolayısıyla her taraf etkileniyor. Bizim şehrimizde hali ile etkileniyor. Bizim bu doğrultuda tedbir almamız gerekiyor. Dolayısıyla evden dışarı çıkmamamız lazım. Özellikle yaşlı amcalarımız, teyzelerimiz. Onların ellerinden öpüyoruz ama evlerinden dışarı çıkmamaları gerekiyor. Evlerinde kalsınlar. Gençlerimizde özellikle hem yaşlıların sağlığı hem de kendi sağlıkları için evlerinde kalsınlar. Cumhurbaşkanımızın da dediği gibi “Evde kalmak zorundayız” Bunu ancak kendimizi izole ederek başarabiliriz. Bu virüsü bu şekilde atlatabiliriz. Bu anlamda mutlaka dikkat etmemiz gerekiyor. Biz sizin sağlığınız ve bazı ihtiyaçlarınız için dışarıda olabiliriz. Biz yöneticilerin görevi mutlaka bunu idare etmemiz için sokağa çıkmak zorunda kalabiliriz. Ama size tavsiyemiz, mutlaka evde kalın” ifadelerini kullandı. Kaynak : İHA

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