Türkiye her geçen gün etkisini arttıran koronavirüs salgınına kitlenmişken Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.



'Şimdi de uzaylı istilası mı?'



Abdullah Ağar, Twitter hesabından bir paylaşım yaparak TSK unsurları tarafından İdlib'de çekilen görüntüleri yayınladı. Gökyüzünde hareket eden cisimlerin tespit edildiği görüntüler için Ağar, 'Bir de bu eksikti. Şimdi de UZAYLI İSTİLASI mı?' ifadelerini kullandı.



Birkaç gündür İdlib semalarında görülüyor



Ardından yaptığı paylaşımda 'Uzaylı istilası' ifadelerinin şaka olduğunu belirten Ağar, Bunun ABD'li bir uydu şirketi tarafından uydu internet erişimi sağlamak üzere üretilmiş uydu takım yıldızı olduğunu söyledi. Görüntülerin birkaç gündür İdlib semalarında sabaha karşı göründüğünü belirten Ağar, 'Tabii sadece uydu internet erişim amaçlı olduğunu düşünmek biraz safdillik olur. İstihbarat, 3 boyutlu keşif gözetleme vs. Daha önce Tel Tamir taraflarında da görülmüştü.' dedi.











