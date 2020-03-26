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Şimdi de uzaylı istilası mı?

Türkiye ve dünya salgına dönüşen koronavirüse kitlenmişken Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar, sosyal medya hesabından İdlib'de TSK unsurları tarafından çekilen dikkat çeken görüntüleri paylaştı

Güncel / 26 Mart 2020 Perşembe 16:47
Şimdi de uzaylı istilası mı?
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Türkiye her geçen gün etkisini arttıran koronavirüs salgınına kitlenmişken Terör ve Güvenlik Uzmanı Abdullah Ağar'dan dikkat çeken bir paylaşım geldi.

'Şimdi de uzaylı istilası mı?'

Abdullah Ağar, Twitter hesabından bir paylaşım yaparak TSK unsurları tarafından İdlib'de çekilen görüntüleri yayınladı. Gökyüzünde hareket eden cisimlerin tespit edildiği görüntüler için Ağar, 'Bir de bu eksikti. Şimdi de UZAYLI İSTİLASI mı?' ifadelerini kullandı.

Birkaç gündür İdlib semalarında görülüyor

Ardından yaptığı paylaşımda 'Uzaylı istilası' ifadelerinin şaka olduğunu belirten Ağar, Bunun ABD'li bir uydu şirketi tarafından uydu internet erişimi sağlamak üzere üretilmiş uydu takım yıldızı olduğunu söyledi. Görüntülerin birkaç gündür İdlib semalarında sabaha karşı göründüğünü belirten Ağar, 'Tabii sadece uydu internet erişim amaçlı olduğunu düşünmek biraz safdillik olur. İstihbarat, 3 boyutlu keşif gözetleme vs. Daha önce Tel Tamir taraflarında da görülmüştü.' dedi.

 




 

KoronavirüsTwitterTürkiyeİstihbaratUzaylı

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