Sıcak hava koronavirüsü yok edecek mi?

Koronavirüs tüm dünyayı etkilemeye devam ediyor. Küresel pandemide hayatını kaybedenlerin sayısı 21 bin 292'ye yükseldi. Virüsle enfekte olanların sayısı ise 472 bine ulaştı.



Koronavirüs tehlikesi, ülkeleri ve kişileri büyük tedbirler almaya zorlarken, öte yandan virüsle ilgili bilinmeyen bazı bilgiler de gün ışığına çıkmaya başlıyor. ABD'de yapılan bir araştırma, hava sıcaklığı ile koronavirüs arasındaki bağlantıyı gözler önüne serdi.



'BU VERİLER BİZİM İÇİN GÜZEL HABER'



Sağlık Bakanlığı Koronavirüs Bilim Kurulu Üyesi Prof. Dr. Ateş Kara, 'Tüm dünyayı etkileyen hastalığın adı COVID-19, neden olan ise koronavirüs ve onun da adı SARs-CoV-2. ABD, Maryland Üniversitesi araştırmacıları, SARS-CoV-2'nin, mevsimsel özellik göstereceğini açıkladı. Hastalığın en yoğun olarak görüldüğü siyah halkalar şeklindeki şehirlerde sıcaklığın 5 - 11 derece ve yüzde 50 - 80 nem oranına sahip olduğunda artış olduğunu tespit etti' açıklamasında bulundu.



Prof. Dr. Kara, 'Hava sıcaklığının daha yüksek olduğu ve nem oranının da yüksek olduğu bölgelerde daha az bulaş görülüyor. Havaların ısınmasıyla bulaştırıcılığın azalacağı öngörüsünü destekleyen bu veriler bizim için güzel haber, ancak iklim tek etken değil, lütfen evde olalım, evde kalalım' uyarısında bulundu.