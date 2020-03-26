Reha Muhtar'dan Soner Yalçın'a salvolar...

Oda TV'nin Libya'da şehit olan MİT görevlisinin cenaze töreninden görüntüler paylaşması ve kimlik bilgilerini kısmen deşifre etmesi üzerine başlatılan 'MİT şehidinin ifşa edilmesi' soruşturmasında 3 tutuklama karar çıkmıştı.



İstanbul Cumhuriyet Başsavcılığı'nın yürüttüğü soruşturma kapsamında, Oda TV Genel Yayın Yönetmeni Barış Pehlivan, Oda TV Sorumlu Haber Müdürü Barış Terkoğlu ve haberde imzası bulunan gazeteci Hülya Kılınç 'İstihbarat faaliyeti ile ilgili bilgi ve belgeleri ifşa etmek' suçlamasıyla tutuklandı.



Ayrıca, Oda TV internet sitesine de mahkeme kararı ile erişim engeli getirildi. Oda TV yöneticilerinin tutuklanması ve haber sitesinin kapatılması üzerine gözler söz konusu medyanın sahibi olan Sözcü Gazetesi yazarı Soner Yalçın'a çevrildi.



Oda TV yöneticilerinin tutuklanması üzerine, kamuoyunda Soner Yalçın'ın konuyla ilgili sessiz kaldığı yönünde görüş ve eleştiriler de yer aldı.



ODA TV SABAHATTİN ALİ'NİN MİRASINI MI YAŞATIYOR?



Diğer yandan Yalçın, tutuklamaların ardından Sözcü gazetesinde kaleme aldığı köşe yazısında Oda TV yöneticilerinin ve sahibi olduğu medyanın Sabahattin Ali, Aziz Nesin, Rıfat Ilgaz gibi isimlerin mirasçısı olduğunu yazdı.



Söz konusu bu isimlerin de baskılara uğradığını hatırlatan Soner Yalçın, tıpkı bu isimler gibi Oda TV'nin de 'baskı altına alındığını' savundu.



Soner Yalçın'ın bu sözlerine yanıt ise ünlü gazeteci Reha Muhtar'dan geldi. Sabahattin Ali örneğine karşı çıkan Muhtar, ünlü edebiyatçının tertemiz bir insan olduğunu vurguladı.



Buna karşın, isim vermeden hedef tahtasına oturttuğu Soner Yalçın'ı 'iftiracı' olmakla suçlayan Muhtar şu ifadeleri kullandı;



'Oda Tv sansüre uğrarken Sabahattin Ali'nin DEVAMI olduğunu söylüyor. Zavallı SABAHATTİN ALİ. Kirli bir KONTRGERİLLA operasyonuyla öldürüldü. Kimseye ATTIĞI İFTİRA yoktu. TERTEMİZDİ. ODA TV'de imzasız yazılarla İFTİRA ATAN O AY yüzlünün İRİNLERİnin Sabahattin Ali'yle ilgisi var mı?'





