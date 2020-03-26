Ölümden sonra koronavirüs yaşıyor mu?

Koronavirüs sebebiyle hayatını kaybeden 29 hasta üzerinde yapılan incelemeler korkunç bir gerçeği ortaya çıkardı. Uzmanlar, Covid-19 sebebiyle hayatını kaybeden hastaların üzerinde yaptıkları otopsi sonucu, koronavirüsün hayla akciğer üzerinde varlığını devam ettirdiğini gözlemlediklerini açıkladı.



"Birçok organa kalıcı hasar veriyor"



Öte yandan koronavirüs ile ilgili çeşitli araştırmalar devam ediyor. Uzmanlar son edindikleri bilgilere göre, bu salgının öncelikle akciğerleri, daha sonra kalp, karaciğer, böbrek gibi hayati organları hedef aldığını ve bu organlara kalıcı hasarlar verebileceğini söyledi.



"Birçok enfeksiyona yol açabiliyor"



Konuyla ilgili çeşitli değerlendimelerde bulunan Pekin Üniversitesi Hastanesi Bulaşıcı Hastalıklar Bölüm Başkanı Wang Guiqiang, yaptığı bir açıklamada, koronavirüsün ölümden sonra sadece akciğerlerde yaşamakla kalmadığını, bağışıklık sistemini de önemli ölçüde zayıflattığını belirtti. Guiqiang, bu bağışıklık sisteminin zayıflamasıyla birlikte, bakteri ve mantar enfeksiyonu gibi birçok enfeksiyonun oluşma riskini yükselteceğini ifade etti.